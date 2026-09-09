1 000 milliards de dettes en plus : la facture que Macron nous laisse ?

information fournie par Ecorama • 09/09/2026 à 14:00

La dette française dépasse désormais 120 % du PIB, après une hausse de 1 000 milliards d’euros en dix ans, portée à la fois par les crises successives et par des choix fiscaux qui ont réduit les recettes. La suppression de la taxe d’habitation, la baisse de l’impôt sur les sociétés et la volonté d’aligner la fiscalité sur la moyenne européenne ont creusé un manque à gagner estimé à 400 milliards. Alors que les candidats du bloc central promettent de tailler dans les dépenses publiques, le débat s’intensifie sur la capacité de l’État à contenir une dépense qui croît plus vite que l’activité. L’analyse de Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco‑social à L’Humanité. Ecorama du 9 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.