Dans cette émission spéciale "À l'Affiche" enregistrée au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua), à Abidjan, Fatimata Wane reçoit Youssou N'Dour, légende de la musique africaine et roi du mbalax. L'artiste, patron de presse et figure politique sénégalaise, vient de signer son grand retour avec l'album "Éclairer le monde". À l'occasion de sa première participation au festival, il revient sur 45 ans de carrière marqués par de nombreux prix, dont un Grammy en 2005 pour l'album "Egypt".
Youssou N'Dour au Femua : "Mes chansons racontent la société sénégalaise"
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