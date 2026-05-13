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Xavier Durand (DG de Coface) : "Cette crise aura des conséquences durables, et les prix vont rester élevés"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 13/05/2026 à 14:05

Les défaillances d'entreprises battent des records historiques, et Coface prévoit encore +2,8 % en 2026. Xavier Durand, directeur général de Coface, troisième assureur-crédit mondial, décrypte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, l'explosion des grandes défaillances, et la façon dont l'intelligence artificielle transforme l'analyse du risque crédit. Ecorama du 13 mai présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

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3 commentaires

  • 15:19

    DUpont Ligonnes est son cousin

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