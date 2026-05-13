Xavier Durand (DG de Coface) : "Cette crise aura des conséquences durables, et les prix vont rester élevés"

Les défaillances d'entreprises battent des records historiques, et Coface prévoit encore +2,8 % en 2026. Xavier Durand, directeur général de Coface, troisième assureur-crédit mondial, décrypte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, l'explosion des grandes défaillances, et la façon dont l'intelligence artificielle transforme l'analyse du risque crédit. Ecorama du 13 mai présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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