Le président français Emmanuel Macron assiste à un ravitaillement en vol de Rafale depuis un A330 MRTT de l'armée de l'air piloté par l'astronaute Thomas Pesquet, après ses voeux aux armées sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône).
Vol à bord d'un ravitailleur avec Emmanuel Macron, Thomas Pesquet aux commandes
