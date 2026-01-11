Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Mexico samedi pour manifester contre l'intervention militaire américaine au Venezuela qui a conduit à la capture du dirigeant Nicolas Maduro, et contre les dernières menaces du président américain Donald Trump d'une attaque terrestre au Mexique.
Mexico : des manifestants dans les rues contre l'intervention des USA au Venezuela
