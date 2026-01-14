Des agriculteurs de la Coordination rurale (CR) du Gers, venus avec une quinzaine de tracteurs, sont rentrés dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre-ville de Toulouse et stationnent près de la préfecture. IMAGES
Des tracteurs en centre-ville à Toulouse, près de la préfecture, malgré l'interdiction
