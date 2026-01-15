 Aller au contenu principal
Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)

information fournie par AFP Video 15/01/2026 à 11:53

Donald Trump affirme que la Russie ou la Chine chercheront à s'emparer du Groenland si les États-Unis ne prennent pas le contrôle de ce territoire autonome sous souveraineté danoise.

Groenland
Donald Trump
