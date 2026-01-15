Donald Trump affirme que la Russie ou la Chine chercheront à s'emparer du Groenland si les États-Unis ne prennent pas le contrôle de ce territoire autonome sous souveraineté danoise.
Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)
