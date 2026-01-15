Images du site de l'effondrement d'une grue sur une route dans la banlieue de Bangkok faisant 2 morts. L'accident s'est déroulé sur le chantier d'une autoroute en construction au lendemain de la chute d'une autre grue sur un train en Thaïlande, qui avait fait 32 morts.
Thaïlande: deux morts dans l'effondrement d'une grue
