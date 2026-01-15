Le visage souriant, en uniforme militaire debout dans un champ labouré par les chenilles de véhicules lourds, de la fumée en arrière-plan. C'est le dernier post sur TikTok du jeune Irakien Mohammed Imad, apparemment en Ukraine.
Recrutés par les réseaux, ces mercenaires irakiens morts pour la Russie
