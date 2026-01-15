Les super favoris du Maroc ont battu le Nigeria (0-0, 4 t.a.b. à 2) en demi-finale de la Coupe d'Afrique, mercredi, devant leur public de Rabat en folie. Les Lions de l'Atlas se mesureront en finale aux Lions de la Teranga sénégalais.
CAN: Sénégal-Maroc, un duel de Lions en finale
