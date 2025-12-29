Après trois années de hausse, l'éventualité d'une correction boursière en 2026 revient au centre des débats. Les statistiques historiques suggèrent des phases de baisse régulières, mais la concentration autour des mégacaps et de l'intelligence artificielle brouille les repères. Faut-il craindre un véritable krach ou plutôt un cycle de volatilité marqué par un rebond rapide ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 29 décembre 2025, présenté par David Jacquot.
De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro