De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29/12/2025 à 09:18

Après trois années de hausse, l'éventualité d'une correction boursière en 2026 revient au centre des débats. Les statistiques historiques suggèrent des phases de baisse régulières, mais la concentration autour des mégacaps et de l'intelligence artificielle brouille les repères. Faut-il craindre un véritable krach ou plutôt un cycle de volatilité marqué par un rebond rapide ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 29 décembre 2025, présenté par David Jacquot.

Perspectives boursières

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

