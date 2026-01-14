Les tracteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont quitté Paris mercredi matin après une nuit passée devant l'Assemblée nationale, tandis que ceux de la Coordination rurale ont mené une opération à Toulouse et près de son aéroport.
Après une nuit devant l'Assemblée nationale, les agriculteurs quittent Paris
