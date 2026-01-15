En Égypte, l’oasis de Siwa, petit paradis perdu dans le désert, voit sa population augmenter à grande vitesse. Ces deux dernières années, près de 100 000 touristes s’y sont rendus. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de visiteurs flottant dans ses lacs de sel à l'eau turquoise, grimpant sur sa citadelle du 13e siècle ou se promenant dans sa forêt de dattiers se multiplient, cumulant des millions de vues. Mais cet afflux de touristes menace l’éco-système fragile de l’oasis de Siwa, préservé depuis 3000 ans. Reportage de notre correspondante, Mathilde Delvigne
Égypte : la paradisiaque oasis de Siwa menacée par le surtourisme
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro