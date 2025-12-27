Des habitants se réfugient dans une station de métro à Kiev alors que de fortes explosions se font entendre dans la capitale ukrainienne. L'armée de l'air ukrainienne a évoqué sur ses réseaux sociaux des mouvements de drones et missiles sur plusieurs régions ukrainiennes, dont la capitale. Une journaliste de l'AFP à Kiev a entendu de fortes explosions vers 01H30 (23H30 GMT) puis une nouvelle fois une demi-heure plus tard. IMAGES
Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro
