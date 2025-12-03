 Aller au contenu principal
Trade ou Pas Trade ? cette semaine le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD

information fournie par SG Bourse 03/12/2025 à 17:33

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Nicolas Schneller de Trading Institut, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

  • On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD
  • Investir sur le secteur de la défense en Europe
  • Le coup de cœur des traders sur Mersen, l'Or et Synopsis
  • Le quiz « Tops et Flops de 2025 »

Emission enregistrée le 12 décembre 2025.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

