Trade ou Pas Trade ? cette semaine le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD

information fournie par SG Bourse • 03/12/2025 à 17:33

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Nicolas Schneller de Trading Institut, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD

Investir sur le secteur de la défense en Europe

Le coup de cœur des traders sur Mersen, l'Or et Synopsis

Le quiz « Tops et Flops de 2025 »

Emission enregistrée le 12 décembre 2025.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

Site internet de Société Générale Produits de Bourse

Découvrez notre activité d' émetteur de Produits de Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #CAC40 #SP500 #SP #Or #mersen #synopsis #AMD #Thalès