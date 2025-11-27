Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025

La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni à Rennes.

Seule femme en lice dans la dernière sélection, Nathacha Appanah a remercié le jury pour "le grand cadeau que vous m'avez fait, à moi, à Chahinez, à Emma, à la littérature".

Son roman "La nuit au cœur" lie le destin de trois femmes sous l'emprise d'hommes jaloux, brutaux et manipulateurs: l'autrice elle-même, sa cousine Emma et Chahinez Daoud, mère de trois jeunes enfants, brûlée vive par son mari qu'elle avait quitté en 2021.

"Nous avons été bouleversés par ces trois histoires de femmes et profondément touchés par sa plume alliant complexité, justesse et poésie", a déclaré la porte-parole du jury Elsa Lelaumier, élève de terminale à Vence (Alpes-Maritimes), depuis l'Hôtel de ville de Rennes.

Le féminicide de Chahinez Daoud à Mérignac, en banlieue bordelaise, avait fait grand bruit et relancé le débat sur la prise en charge par la police et la justice des femmes victimes de violence conjugale.

"C'est un livre que j’ai commencé à envisager le lendemain de la mort de Chahinez Daoud", a expliqué à l'AFP Nathacha Appanah.

"La barbarie, l'horreur de sa mort, le ressassement de ces violences-là, la répétition de ces violences-là dans notre société m'a comme convoquée pour aller voir, pour aller comprendre (...) ce qui fait que dans une conjugalité, dans une intimité, dans un foyer d'amour ce sentiment-là d’amour tourne au poison", a détaillé l'autrice.

- Cinq finalistes -

La deuxième est Emma, une cousine de l'autrice, également mère de trois enfants, écrasée par son mari en 2000 à l'Ile Maurice.

La troisième est l'autrice elle-même, qui a fui, pieds nus, le compagnon violent et paranoïaque avec lequel elle vivait, jusqu'à 25 ans, à l'île Maurice.

En France, une femme meurt tous les trois jours de la violence d'un conjoint ou ex-conjoint.

Les autres concurrents en lice pour ce prix très prescripteur en termes de ventes étaient Laurent Mauvignier ("La maison vide", Minuit, prix Goncourt), David Deneufgermain ("L'adieu au visage", Marchialy), David Thomas ("Un frère", L'Olivier) et Paul Gasnier ("La collision", Gallimard).

Les cinq finalistes de cette 38e édition ont été sélectionnés lundi par près de 2.000 lycéens de 57 établissements en France et à l'étranger.

Ils ont lu et étudié depuis la rentrée les ouvrages de la sélection 2025, quasiment identique à celle du prix Goncourt.

Lucie Hemon, en classe de 1ère à Cesson-Sévigné, près de Rennes, a lu un extrait de "La nuit au cœur" peu avant l'annonce du résultat, un roman "très bien écrit" selon elle, qui "ouvre la parole sur des sujets très importants, très sensibles".

Les lycéens ont également eu l'occasion le mois dernier de débattre avec les auteurs sélectionnés lors de rencontres dans plusieurs villes en France.

- "Le plus beau des prix"

Le prix sera remis à la lauréate en début de soirée à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron et du jury, composé de treize lycéens délégués, désignés lors des délibérations régionales lundi.

Le Goncourt des lycéens "est pour moi le plus beau des prix", a souligné Mme Appanah, "c'est un prix de lecteurs, c'est un prix de la jeunesse".

Petit frère du Goncourt des adultes, le Goncourt des lycéens, créé dans la capitale bretonne en 1988 et organisé par la Fnac et le ministère de l'Education nationale, se déroule chaque année de septembre à novembre.

Il permet à des jeunes lecteurs de découvrir la littérature contemporaine et de promouvoir le goût de la lecture dans leurs établissements.

Le Goncourt des lycéens peut représenter certaines années plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus.

La lauréate rejoint notamment Neige Sinno, Alice Zeniter, Gaël Faye ou encore Joël Dicker dans la lignée des prix Goncourt des lycéens.

En 2024, il avait été attribué à Sandrine Collette pour son livre "Madelaine avant l'Aube", publié chez JC Lattès.