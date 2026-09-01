Retour au calme à Niamey, l'Algérie envoie quatre avions au Niger

information fournie par France 24 • 01/09/2026 à 00:11

C'est le retour au calme à Niamey. La capitale du Niger a été secouée samedi par une mutinerie déjouée par le régime militaire avec l'appui de son partenaire russe. L'Algérie a envoyé dimanche, dans le cadre de la reprise récente de la coopération avec son voisin, quatre avions de chasse et deux autres avions militaires. Que faut-il comprendre par l'envoi de ces avions? Quels sont les enjeux pour l'Algérie? L'analyse de notre invité invité Akram Kharief, journaliste et directeur de Ménadefense.