C'est le retour au calme à Niamey. La capitale du Niger a été secouée samedi par une mutinerie déjouée par le régime militaire avec l'appui de son partenaire russe. L'Algérie a envoyé dimanche, dans le cadre de la reprise récente de la coopération avec son voisin, quatre avions de chasse et deux autres avions militaires. Que faut-il comprendre par l'envoi de ces avions? Quels sont les enjeux pour l'Algérie? L'analyse de notre invité invité Akram Kharief, journaliste et directeur de Ménadefense.
Retour au calme à Niamey, l'Algérie envoie quatre avions au Niger
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