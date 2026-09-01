L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tient son sommet au Kirghizistan ce lundi, et ce pendant deux jours. Au menu notamment, l’Inde, la Chine, la Russie doivent s’entretenir avec le président iranien afin de discuter d’un soutien à la suite des nouvelles sanctions économiques de Washington, et au lendemain de nouveaux bombardements. L'occasion de revenir sur les origines et le rôle de l'OCS.
L'Organisation de coopération de Shanghai : club uni ou divisé ?
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