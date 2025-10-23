Alors que la grande majorité des fonctionnaires ont été mis au chômage technique suite au "shutdown", des distributions de nourriture ont lieu à travers tout le pays pour les accompagner dans cette épreuve.
USA : les fonctionnaires asphyxiés par la paralysie budgétaire
