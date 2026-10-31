Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive à Istanbul, en Turquie, pour discuter avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de la guerre avec la Russie et de la situation sécuritaire en mer Noire.
Turquie : Zelensky arrive à Istanbul pour une rencontre avec Erdogan
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