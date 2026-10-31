À Tirana, des manifestants allument des fusées éclairantes et incendient des poubelles, alors que les manifestations anti-gouvernementales persistantes pèsent lourdement sur la capitale albanaise. Ces manifestations, qui ont débuté à la mi-octobre lorsque des étudiants ont réclamé un meilleur soutien à l'éducation et la démission du Premier ministre, ont donné lieu à plusieurs reprises à des affrontements avec les forces de l'ordre.
Albanie : des manifestants mettent le feu à des poubelles à Tirana
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