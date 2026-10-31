L'ex-candidat de droite à la présidentielle au Brésil Flavio Bolsonaro, qui a fui son pays en jet privé après sa défaite et s'est réfugié aux États-Unis, a justifié vendredi son départ par une "persécution" dont il se dit victime, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Flavio Bolsonaro dit avoir quitté le Brésil pour fuir une "persécution"
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