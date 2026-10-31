Les forces de l'ordre font usage d'un canon à eau et déploient les gaz lacrymogènes sur un groupe de manifestants à Toulouse (Haute-Garonne), ou aucune manifestation n'a été autorisée, lors de la troisième journée de mobilisation pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics.
Acte III de la colère sociale : canon à eau et gaz lacrymogènes à Toulouse
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