Plusieurs milliers de personnes et des personnalités politiques, principalement de gauche, ont participé vendredi à un rassemblement contre le racisme et l'islamophobie organisé à Trappes, une semaine après la mort de Pengo Bossio Wangi, tué par balle le 23 octobre dans cette commune des Yvelines.
Attentat raciste : des milliers de personnes rassemblées à Trappes
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