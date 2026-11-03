Donald Trump a jugé mardi que les législatives de mardi aux Etats-Unis étaient les plus importantes "de notre vie", dans une ultime tentative de mobiliser ses partisans avant ce scrutin que l'opposition démocrate espère dominer nettement.
Trump dit que les législatives de mardi sont les plus importantes "de notre vie"
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