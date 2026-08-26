"C'est catastrophique. Moi depuis que je suis revenu sur l'exploitation, je n'ai jamais vu ça", lâche Mathieu Comijn, en inspectant les rangées de pommes de terre dans son champ au sol craquelé. Les patates belges, exceptionnellement petites, font les frais du mauvais temps et du changement climatique.
Trop petites pour être des frites: les patates belges souffrent de la sécheresse
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