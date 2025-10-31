Après des années de décrochage post-Covid, la productivité du travail en France semble repartir à la hausse. Une éclaircie bienvenue pour l’économie ? Pourquoi ces gains de productivité sont cruciaux pour les salaires et la croissance ? Comment expliquer ce rebond ? Décryptage d’un signal encourageant, mais encore fragile avec Cyprien Boganda, journaliste et chef de la rubrique éco-social à l'Humanité et Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama "On va pas se fâcher" du 31 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Travail : enfin le retour de la productivité en France ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
