Des personnes font de la luge sur les pentes de Central Park et prennent des photos de la neige à New York, alors que des millions d'Américains affrontent une vague de froid polaire qui aggrave les conséquences d'une tempête ayant causé la mort d'au moins 21 personnes et privé d'électricité plus de 800.000 foyers.
La neige recouvre New York après une tempête hivernale historique
