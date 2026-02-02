Quel est le point commun entre le frelon asiatique, le rat noir et la jacinthe d’eau ? Ce sont trois des nombreuses espèces, animales ou végétales, qui colonisent les milieux jusqu’à les mettre en danger. Au total, ces invasifs coûtent chaque année 140 milliards € à l’économie mondiale, selon l’IPBES. Au Bénin, la jacinthe d’eau envahit chaque année le lac Nokoué, une des plus importants du pays. Mais une startup transforme cette plante invasive en super absorbant pour hydrocarbures !
Jacinthe d’eau au Bénin : du fléau à l’or vert
