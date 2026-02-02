Le rappeur latino-américain Bad Bunny a obtenu dimanche soir à Los Angeles le Grammy Award de l'album de l'année pour "Debí Tirar Más Fotos", une première dans sa carrière et une récompense inédite pour un album en langue espagnole, dans lequel l'artiste de 31 ans célèbre ses racines portoricaines.
Grammy Awards : Bad Bunny remporte l'album de l'année, appelle à mettre "dehors l'ICE"
