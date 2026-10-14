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Top 5 IA du 13/10/2026

information fournie par Libertify 14/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Publicis, Renault, Stellantis, TotalEnergies, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
100,950 EUR Euronext Paris +2,24%
RENAULT
27,260 EUR Euronext Paris +1,56%
STELLANTIS
3,928 EUR MIL -1,05%
TOTALENERGIES
79,890 EUR Euronext Paris +1,15%
VISA RG-A
396,110 USD NYSE +1,75%

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