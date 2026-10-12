La mobilisation des jeunes doit se faire "dans le calme, dans l'ordre et dans le respect à la fois des personnes et des biens", déclare Emmanuel Macron, à la veille d'une nouvelle journée d'actions et de grève en soutien au mouvement lycéen. SONORE
Macron dit que la mobilisation des jeunes doit se faire "dans le calme, dans l’ordre"
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