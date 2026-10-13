Au Mondial de l'auto, Citroën a dévoilé son prochain modèle électrique, inspiré de la mythique 2CV. Sa commercialisation n'est pas prévue avant 2028.
Mondial de l'Auto: Citroën dévoile la 2CV électrique
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