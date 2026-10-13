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Mondial de l'Auto: Citroën dévoile la 2CV électrique

information fournie par AFP Video 13/10/2026 à 12:01

Au Mondial de l'auto, Citroën a dévoilé son prochain modèle électrique, inspiré de la mythique 2CV. Sa commercialisation n'est pas prévue avant 2028.

Automobile / Equipementiers
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2 commentaires

  • 12:30

    Certaines entreprises se tournent vers l'avenir; d'autres vont chercher des concepts, ou plutôt des formes vieillottes qu'ils modernisent et électrifient, ici, comme il est de bon ton. Le Rétro ne signifie pas succès. N'oublions pas qu'à l'époque, la 2CV était un concept innovant, avec un prix pour la version de base à 13500F.

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