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Top 5 IA du 01/09/2026

information fournie par Libertify 02/09/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Johnson & Johnson, Lectra, Renault, Technip Energies, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
271,440 USD NYSE +2,08%
LECTRA
22,100 EUR Euronext Paris -4,33%
RENAULT
29,010 EUR Euronext Paris -2,39%
TECHNIP ENERGIES
31,340 EUR Euronext Paris +4,12%
VEOLIA
32,560 EUR Euronext Paris -0,12%

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