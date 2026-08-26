La cheffe des Ecologistes et candidate à la présidentielle Marine Tondelier propose de "taxer davantage les 1% des héritages les plus volumineux", pour "dégager 15 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique". SONORE
Tondelier veut taxer les gros héritages pour financer la transition écologique
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