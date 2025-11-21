TIC TECH - Nouveaux entrants et premiers doutes : les indiscrets de la tech spécial IA

information fournie par Ecorama • 21/11/2025 à 14:00

Au menu du Journal de la tech cette semaine : Jeff Bezos qui lance discrètement sa startup d’intelligence artificielle, Mira Murati qui cherche à lever de nouveaux milliards pour sa jeune société, et plusieurs grands investisseurs dont Peter Thiel et SoftBank qui se délestent de leurs actions Nvidia, alimentant les craintes de bulle. On parle aussi du départ annoncé de Yann LeCun de Meta pour créer sa propre startup, ainsi que de la nouvelle levée de fonds de Besides, la startup IA d’un ancien d’Alan. Ecorama Tic Tech du 21 novembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com