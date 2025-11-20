Le double de cire de la princesse Diana, première épouse de l'actuel roi Charles III, fait son entrée au musée Grévin à Paris dans une réplique de sa célèbre "revenge dress", ou "robe de la vengeance".
Lady Diana entre au Musée Grévin dans sa célèbre "robe de la vengeance"
