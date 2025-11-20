Le groupe Danone a annoncé la fermeture de son site de production de céréales infantiles de Villefranche-sur-Saône (Rhône), qui emploie 117 personnes, tout en s'engageant à proposer un emploi en France à chacun de ses salariés.
Danone annonce la fermeture d'une usine Blédina dans le Rhône
