information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 21/11/2025 à 14:10

Transparence salariale : les entreprises sont-elles prêtes ? Alors que la directive européenne sur la transparence des rémunérations doit entrer en vigueur l’an prochain pour toutes les entreprises, petites comme grandes, la question de l’équité et de la lisibilité salariale devient centrale. Entre obligations nouvelles, salariés largement favorables à plus d’ouverture, incompréhension persistante des fiches de paie et montée de la flexibilité dans la rémunération, les DRH doivent accélérer leur transformation. PayFit, qui fête ses 10 ans, se positionne en première ligne avec de nouveaux outils basés sur l’IA pour accompagner ce tournant. Entretien avec Firmin Zocchetto, cofondateur et PDG de la licorne française. Ecorama Tic Tech du 21 novembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com