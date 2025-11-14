Un homme menaçant grièvement blessé par la police en pleine gare Montparnasse

Des policiers et pompiers à la gare parisienne de Montparnasse,, après le tir d'un policier contre un homme armé d'un couteau, le 14 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Un policier a grièvement blessé un homme menaçant muni d'un couteau vendredi à la gare Montparnasse à Paris, des faits qui ont choqué des voyageurs, provoqué l'évacuation partielle des lieux et perturbé la circulation des trains.

Le pronostic vital de cet homme âgé de 44 ans est engagé, et un passant de 53 ans a été blessé plus légèrement par un coup de feu tiré par un policier, a-t-on appris de source policière.

Vendredi après-midi, l'homme mis en cause arrivait en train de Rennes à la gare parisienne, où il était attendu par les forces de l'ordre "dans le cadre d'une enquête pour violences conjugales diligentée par le commissariat du Kremlin-Bicêtre", dans le Val-de-Marne, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Selon la source policière, le quadragénaire menaçait en effet de se rendre au domicile de son ex-épouse pour s'en prendre à elle.

Au moment de son interpellation, peu après 14H30, il a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers qui lui demandaient de lâcher son couteau et a commencé à s'auto-mutiler.

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, un policier de la brigade des réseaux ferrés a alors fait usage de son arme, atteignant l'homme à la jambe et le blessant gravement.

Un passant a été touché par un coup de feu lors de cette intervention et a été pris en charge par les secours en urgence relative.

Selon un photographe de l'AFP présent sur place, les faits se sont déroulés au niveau des quais, que des passagers ont quitté en se disant "choqués".

- Deux enquêtes -

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris: une, confiée au troisième district de police judiciaire, porte sur la tentative d'homicide sur dépositaire de l'autorité publique, par le porteur du couteau; l'autre, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), porte sur le cadre dans lequel il a été fait usage de l'arme à feu par une personne dépositaire de l'autorité publique.

La gare Montparnasse, à Paris, le 14 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Une partie de la gare Montparnasse a été évacuée "de manière préventive", selon les pompiers de Paris. Un périmètre de sécurité a été mis en place, incluant une dizaine de voies pendant une partie de l'après-midi, sur les 28 que compte la gare Montparnasse, empêchant ainsi les mouvements de trains, selon SNCF Voyageurs.

Quatre TGV au départ de Montparnasse ou à l'arrivée dans cette gare ont été supprimés dans l'après-midi, et une dizaine d'autres ont subi "des retards compris entre 10 minutes et 1H40", selon l'opérateur ferroviaire.

Vers 17H00, seules deux voies restaient fermées aux circulations, pour les besoins de l'enquête, selon SNCF Voyageurs. Le trafic des TGV devait reprendre normalement à partir de 19H00, heure de pointe des départs en week-end.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a exprimé son "soutien à la personne blessée et aux voyageurs présents au moment des faits", dans un message posté sur le réseau social X.

Les voyageurs ont été brièvement évacués sur le parvis devant la gare, où plusieurs camions de pompiers, Samu et ambulances ont été envoyés.