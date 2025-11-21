La DZ Mafia, est soupçonnée d'être à l'origine du meurtre de Mehdi Kessaci tué la semaine dernière. L’enquête s’oriente sur l'une de ses figures, un homme de 31 ans actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. l'Office anti-stupéfiants (OFAST) considère la DZ Mafia comme une menace majeure pour la France.
DZ Mafia : en bande organisée
