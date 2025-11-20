La neige a commencé à tomber jeudi sur l'autoroute A41 entre Chambéry et Annecy, alors que la France traverse son premier épisode de froid de fin d'année, avec des températures jusqu'à six degrés sous les normales.
Météo hivernale en France : fine couche de neige sur l'autoroute A41
