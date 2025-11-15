 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 14/11/2025

information fournie par Libertify 15/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Alibaba, Rubis , Stellantis, Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

AIRBUS
206,500 EUR Euronext Paris -1,78%
ALIBABA GRP SP ADR
153,850 USD NYSE -3,76%
RUBIS
32,540 EUR Euronext Paris -0,73%
STELLANTIS
9,004 EUR MIL -2,60%
VALLOUREC
16,665 EUR Euronext Paris +1,03%

