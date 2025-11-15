Au programme ce matin : Airbus , Alibaba, Rubis , Stellantis, Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 14/11/2025
Valeurs associées
|206,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,78%
|153,850 USD
|NYSE
|-3,76%
|32,540 EUR
|Euronext Paris
|-0,73%
|9,004 EUR
|MIL
|-2,60%
|16,665 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
