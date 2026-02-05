Le sénateur Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi pour réintroduire 2 pesticides interdits, dont l'acétamipride. Lors de sa première tentative, l'an dernier, le Conseil Constitutionnel avait censuré la réintroduction de ce néonicotinoïde estimant que le projet contraire au droit de vivre dans un environnement (...) respectueux de la santé". Mais pour le biologiste Marc-André Selosse, l'acétamipride sert de diversion pour faire passer d'autres mesures nuisibles à l'environnement.
Loi Duplomb II, les pesticides indispensables à la sécurité alimentaire des Français?
