Candidature à la présidentielle: plus de deux tiers des sympathisants RN préfèrent Bardella à Le Pen, selon un sondage

Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), le 12 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Quelque 69% des sympathisants du Rassemblement national pensent que Jordan Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027, selon un sondage Odoxa publié jeudi par Le Figaro.

Alors que la candidature de la leader du parti d'extrême droite dépend de la décision de justice au procès en appel des assistants d'eurodéputés du Front national, attendue d'ici l'été, Jordan Bardella est plus populaire que Marine Le Pen auprès des Français interrogés (45% de bonnes opinions contre 42%) comme des sympathisants RN (72% de "très bonnes opinions" pour lui contre 60% pour elle).

D'après cette étude, 40% de Français envisagent de voter pour le président du parti, soit deux points de plus que la cheffe de file des députés RN.

Les sympathisants du RN et du parti de droite Les Républicains sont plus nombreux à se dire "certains" de voter pour Jordan Bardella.

En outre, 57% des Français sondés et 86% des sympathisants du RN interrogés estiment que l'eurodéputé est "capable d'exister politiquement sans Marine Le Pen".

Sondage Odoxa-Backbone réalisé par internet du 4 au 5 février auprès de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus représentatives de la population selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de + ou - 2,5 points.