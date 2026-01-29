 Aller au contenu principal
Les plaintes s'accumulent en France dans le dossier des laits infantiles
information fournie par AFP 29/01/2026 à 12:40

L'affaire des rappels de laits infantiles potentiellement contaminés par la toxine céréulide prend un tour judiciaire avec une plainte à Paris de l'association Foodwatch et de huit familles ( AFP / LOIC VENANCE )

L'affaire des laits infantiles, déjà à l'origine de deux enquêtes ouvertes en France après la mort de deux nourrissons, connaît jeudi un nouvel épisode judiciaire avec la plainte déposée à Paris par l'association Foodwatch et huit familles qui accusent les industriels et le gouvernement de ne pas avoir agi à temps.

A un mois, Adam, nourri au lait Guigoz, s'est retrouvé plusieurs semaines en réanimation, après des crises de diarrhées et vomissements. Amani, cinq mois, a été pris de vomissements et maux de ventre pendant quatre jours, jusqu'à ce qu'il arrête de boire son Babybio. Fièvres répétées et problèmes de digestion ont alerté le personnel de crèche et les parents d'un bébé de quatre mois nourri au Picot 1er âge...

"Certains parents ont vraiment cru que leur enfant allait mourir", a raconté Ingrid Kragl, directrice de l'information de Foodwatch, lors d'une conférence de presse.

Huit familles - représentant neuf bébés - se sont jointes à cette plainte de l'association, consultée par l'AFP, et font le lien entre les maux de leurs nourrissons et le lait concerné par des rappels de lots potentiellement contaminés par la toxine céréulide.

"Les faits sont particulièrement graves puisque ces laits contaminés à la toxine céréulide sont souvent destinés à des nourrissons de moins de six mois, parfois des prématurés au système immunitaire d'autant plus vulnérable", a souligné cette association européenne de consommateurs.

"Ils ont été vendus dans le monde entier par des multinationales qui ont commercialisé des produits exposant les bébés à un risque pour leur santé. C'est hors la loi", poursuit-elle.

- Soixantaine de pays -

Plusieurs industriels, dont les géants Nestlé (Guigoz, Nidal), Danone (Blédilait, Gallia) et Lactalis (Picot), mais aussi de plus petits acteurs comme Vitagermine (Babybio Optima) et la Marque en Moins ont procédé depuis décembre à des rappels de laits infantiles dans plus d'une soixantaine de pays, dont la France.

A Angers et Bordeaux, la justice enquête déjà sur les décès de deux nourrissons ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé pour cause de "possible contamination" par une substance d'origine bactérienne, sans "lien de causalité" établi pour l'heure, selon les autorités.

A Paris, où le tribunal est doté d'un pôle "santé publique", la plainte contre X vise une série de délits, dont la mise en danger et l'atteinte à l'intégrité physique des nourrissons, la tromperie aggravée ou le manquement aux obligations de sécurité.

"(Les) fabricants ne pouvaient ignorer les obligations de sécurité sanitaire qui leur incombent. Nous demandons la plus grande fermeté", a déclaré l'avocat des familles et de l'association, Me François Lafforgue.

La toxine mise en cause, la céréulide, est une substance produite par certaines bactéries et "susceptible d'entraîner principalement des troubles digestifs, tels que des vomissements ou des diarrhées", indiquait jeudi dernier le ministère de la Santé. Sans faire de lien, "à ce stade", entre la consommation des laits rappelés et les symptômes.

- "Opacité" -

Au centre des préoccupations se trouve une huile riche en acide arachidonique (ARA), à l'origine de la présence potentielle de céréulide. Le producteur chinois Cabio Biotech, qui détient des parts de marché importantes au niveau mondial sur ce produit, a été mis en cause par plusieurs fabricants de lait infantile ayant procédé à des rappels, même si un lien de causalité n'a pas formellement été établi à ce stade.

Foodwatch reproche notamment aux fabricants de lait d'avoir tardé entre les premières alertes émises en décembre et les rappels.

"On veut casser ce cycle d'opacité et d'impunité, en le dénonçant haut et fort, et en comptant sur le fait que la justice fasse son travail", a déclaré la directrice générale de Foodwatch, Karine Jacquemard.

L'association estime que les parents n'ont pas été suffisamment informés, souvent trop tard et de façon confuse et met en cause les autorités dans la plainte pour avoir tardé à agir et pour des carences dans les contrôles.

Le gouvernement a lui défendu son action en affirmant que les procédures avaient été "très très bien respectées" et que tous les lots concernés ont "été retirés".

Mercredi, le tribunal administratif de Paris avait rejeté le recours déposé par une association de défense de la santé des enfants pour "carence grave de l'Etat dans la gestion du scandale sanitaire des laits infantiles contaminés".

