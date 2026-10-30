Alexander Zverev a assuré sa place de futur numéro un mondial en battant Tallon Griekspoor (6-4, 7-5) au tournoi ATP 500 de Vienne. L'Allemand de 29 ans prendra la tête du classement ATP lundi 2 novembre, succédant à Jannik Sinner. Il deviendra le premier Allemand numéro un mondial depuis Boris Becker en 1991, et le 30e joueur de l'histoire à atteindre cette place.
Tennis : Alexander Zverev assuré de devenir numéro un mondial
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