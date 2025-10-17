 Aller au contenu principal
Taxation des plus riches : les députés auront-ils la main plus lourde que le gouvernement ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 17/10/2025 à 14:05

Alors que le Premier Ministre a échappé de justesse à la censure, le gouvernement s’attaque désormais au cœur du budget 2026. À l’Assemblée, les débats s’annoncent électriques : la question de la taxation des plus riches revient sur la table. Entre la « taxe Zucman » et une nouvelle taxe sur les holdings, calculs budgétaires et symboles de justice sociale : les députés auront-ils la main plus lourde que Bercy ? Réponse avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 17 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

