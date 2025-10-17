Alors que le Premier Ministre a échappé de justesse à la censure, le gouvernement s’attaque désormais au cœur du budget 2026. À l’Assemblée, les débats s’annoncent électriques : la question de la taxation des plus riches revient sur la table. Entre la « taxe Zucman » et une nouvelle taxe sur les holdings, calculs budgétaires et symboles de justice sociale : les députés auront-ils la main plus lourde que Bercy ? Réponse avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 17 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Taxation des plus riches : les députés auront-ils la main plus lourde que le gouvernement ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro