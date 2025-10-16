La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet annonce que les députés rejettent à quelques voix près la motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement, le PS ayant décidé de laisser sa chance au Premier ministre Sébastien Lecornu.
L'Assemblée nationale rejette la motion de censure contre le gouvernement de Lecornu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro