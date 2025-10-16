En renonçant à la réforme des retraites, le Premier ministre a offert une victoire symbolique au PS, au prix d’un recul inédit dans l’histoire des réformes françaises. Faut-il y voir un signal inquiétant envoyé aux marchés ? Pour en parler Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 16 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les incertitudes autour du budget 2026 et la capacité du gouvernement à préserver la confiance des investisseurs.
Nicolas Baverez : "Le message envoyé aux marchés c'est que la France ne fera pas de réforme sans qu'on lui impose !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
